Sebastian Vettel: Darum sind seine Kinder gegen ein Formel-1-Comeback

Sebastian Vettel: «Formel 1 ist ein grosser Teil von mir»

Vieles sei nach einem Karriereende vielleicht ganz anders, als man es vorher erwartet, und eine grosse Herausforderung. «Die Frage, wer bin ich, beziehungsweise was treibt mich jetzt an und was kommt als Nächstes. Das sind grosse Fragen, auf die man nicht immer schnell eine Antwort hat. Aber ich habe sehr viel über mich gelernt in der Zeit und bin sehr zufrieden.» Ihm werde nicht langweilig und er habe ständig etwas zu tun, sagt Vettel, der etwa in Saudi–Arabien mit dem Kart–Event «Race4Women» Frauen im Motorsport unterstützt. Neben seinen Projekten und seinem Familienalltag kümmert er sich um Hausarbeiten und um seine Ausbildung im Bereich der Landwirtschaft, die er «hoffentlich erfolgreich abschliessen» werde.