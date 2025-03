Sebastian Vettel über Rolle als Vater: «Schön, dass ich Zeit habe»

Dazu zählt vor allem das Familienleben. «Es ist schön, dass ich Zeit habe», antworte er auf die Frage, ob er in seiner Rolle als Vater aufgehe. «Ich kann auch auf eine sehr reiche eigene Kindheit zurückschauen, in der ich viel Zeit mit meinen Eltern und Geschwistern verbringen durfte.» Diese gemeinsame Zeit sei das Schönste, was ihm seine Eltern mitgegeben hätten. «Das lebe ich nun auch. Auch wenn ich mit meinen Kindern nicht von Kartstrecke zu Kartstrecke reise, wie wir damals.» Denn das habe sich einfach noch nicht so ergeben. Bereits früher betonte Vettel, dass er seine Kinder nicht unbedingt in Richtung Rennsport drängen will.