Sébastien Haller über seine Krebs-Diagnose: «Ich muss da jetzt durch»

Nach seiner Krebsdiagnose im Juli 2022 ist Fussballstar Sébastien Haller (28) noch nicht einmal für seinen Klub Borussia Dortmund aufgelaufen. Sein erstes Pflichtspiel könnte er nun womöglich am 22. Januar gegen Augsburg absolvieren. In einer Medienrunde erklärte er: «Alles ist möglich. In meinem Kopf gibt es keine Grenzen.» Über die schwierigen zurückliegenden Monate hat Haller zudem im Interview mit der «Bild»-Zeitung gesprochen. Vier Chemotherapien und zwei Operationen musste der Stürmer demnach nach seiner Hodenkrebs-Diagnose über sich ergehen lassen, dachte währenddessen aber nicht daran, aufzugeben.