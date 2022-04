Sechs Jahre «Winterschlaf»: Daisy Ridley ist zurück auf Instagram

Mit Spass zurück

2019 erklärte sie in der Sendung «AM to DM», dass sie nie wieder zurück wolle in die sozialen Medien. Der schlechten Stimmung dort dürfe man nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken, erklärte sie. Jetzt will sie auf Instagram offenbar selbst für gute Laune sorgen. In einem weiteren neuen Post teilte Ridley witzige Fotos, in denen sie selbst in berühmten Gemälden auftaucht: «Ich versuche mich daran zu erinnern, wie man diese App benutzt. Vielleicht ist es gut, dass ich während der Quarantäne kein Insta hatte, sonst hätte ich diese gepostet. Na ja, ich poste sie trotzdem», fügte Ridley hinzu.