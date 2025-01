Sechs Kandidaten sollen schon ins Dschungelcamp gebracht worden sein

Die ersten Stars der diesjährigen Staffel, die wieder von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) moderiert wird, waren am 17. Januar von Deutschland gen Down Under aufgebrochen. Die letzten Nachzügler, darunter auch Woitschack, reisten am 20. Januar an. Für die Schlagersängerin wäre die Schonzeit in Australien vor dem Startschuss des Trashformats also besonders kurz ausgefallen.