«Sechs verschiedene Keime»: Dieter Bohlen enthüllt Blutvergiftung

«Es waren sechs verschiedene Keime in meinem Knie und sie wussten nicht, ob sie mein Bein überhaupt retten können», erinnert sich Bohlen an die schrecklichen Tage zurück. Doch eine Antibiotika–Behandlung verbesserte seine Gesundheit allmählich. Sein Entzündungsmarker ging schliesslich wieder herunter. Mittlerweile, so Bohlen, spiele er sogar wieder Tennis. Seinem Knie geht es also wieder gut, doch die Vorsicht blieb naturgemäss.