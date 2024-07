Sechste Staffel «Cobra Kai» mit «gefährlichstem» Schurken aller Zeiten

Das Erbe von «Karate Kid»–Legende Mister Miyagi scheint in der letzten Staffel eine noch grössere Rolle zu spielen als zuvor. Das deutet zumindest der Trailer an. Daniel öffnet darin eine Kiste, die sein alter Meister (in den Filmen gespielt vom 2005 verstorbenen Pat Morita) versteckt hatte. Was er darin findet, zeigt der Trailer nicht. Hurwitz deutet nur an, dass der Inhalt Daniels Verhältnis zu seinem verstorbenen Mentor neu bestimmt.