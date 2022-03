Sechste Staffel «The Masked Singer»: Alle Infos zum Start

Die Masken

Zehn Masken gehen ab kommenden Samstag an den Start, einige wurden bereits vorgestellt. Die restlichen werden in der Auftaktshow enthüllt. Die Möwe ist «nicht zu übersehen, aber auch nicht zu überhören. Denn sie lacht für ihr Leben gerne - und zwar unverkennbar laut», heisst es von ProSieben. Der Spass stehe für die Möwe an erster Stelle, deshalb verschenke sie grosszügig ihr «Lachen to go» an missmutige Strandgäste. Eine weitere neue Maske ist der Dornteufel: «Trotz seiner imposanten Grösse und bedrohlich wirkenden Stacheln setzt sich der Wüstenbewohner aktiv in seiner Bewegung ‹DornT for Peace› für den Frieden ein. Sein Kostüm besteht aus 10.000 Schuppen, einzeln ausgeschnitten aus Kunst-Krokodilleder.»