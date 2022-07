Rapper Drake (35) ist am Samstagabend bei einem Konzert der «DNA World Tour» der Backstreet Boys in Kanada aufgetreten. Während des Konzertstopps der Band in Toronto, der Heimatstadt des Rappers, kam der 35-Jährige überraschend auf die Bühne. Gemeinsam mit den Musikern Nick Carter (42), Howie Dorough (48), Brian Littrell (47), AJ McLean (44) und Kevin Richardson (50) performte er den legendären Song «I Want It That Way».