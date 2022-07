Der Bayerische Rundfunk stieg 1997 in die «Polizeiruf 110»-Produktion ein. Bislang ermittelten Gaby Dohm (78), Edgar Selge (74) und Michaela May (79) in Bayern. 2011 übernahm Matthias Brandt als Hauptkommissar Hanns von Meuffels das Ruder, der nach 15 Folgen 2018 freiwillig ausschied. Fünf seiner von den Kritikern gefeierten Folgen wurden für den Grimme-Preis nominiert. Altenberger wurde diese Ehre dank ihres ersten Auftritts als «Polizeiruf 110»-Ermittlerin in «Der Ort, von dem die Wolken kommen» zuteil.