«Second Chance Deal Days» bei Amazon: Neues Shopping-Event startet

Zwei Drittel der Europäer kaufen Second–Hand–Artikel

Zu Waren aus zweiter Hand greifen mittlerweile mehr als zwei Drittel der Europäerinnen und Europäer. Das hat eine im Auftrag von Amazon durchgeführte Umfrage unter 10.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien sowie dem Vereinigten Königreich ergeben. Die Gründe dafür sind unter anderem mit 34 Prozent steigende Lebenshaltungskosten und ein gestiegenes Umweltbewusstsein (30 Prozent). In Deutschland habe die Kundschaft bei Amazon im letzten Jahr über 20 Millionen generalüberholte Produkte und Retouren gekauft.