«Second Move Kills»: Doku zeigt fünf Jahre im Leben von Jens Spahn

Die Karriere von CDU-Politiker Jens Spahn (42) hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt. Als einer der beliebtesten Politiker seiner Partei sah er sich ab 2020 plötzlich mit der Corona-Pandemie konfrontiert - und erntete für seine Entscheidungen als Gesundheitsminister mitunter harsche Kritik. Eine neue Doku-Reihe namens «Second Move Kills», die ab dem 2. November auf dem Streamingdienst RTL+ auf Abruf bereitstehen wird, will exklusive Einblicke in das Wirken und Leben von Spahn geben.