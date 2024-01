«Secrets of Penthouse»: Ein Imperator ohne Grenzen und Gewissen

Das bereits in den anderen Dokus porträtierte Triptychon aus «Sex, Macht und Ausbeutung» ist auch in «Secrets of Penthouse» allgegenwärtig. Zu Wort kommen darin unter anderem zwei Kinder des Gründers sowie zahlreiche «Penthouse Pets» – das im Sprachgebrauch nicht so gängige Äquivalent zu den «Playboy Bunnys». Gemeinsam geben sie intime Einblicke in ihr Leben im Dunstkreis des Machtmenschen Guccione, der für den Erfolg sogar willens war, Familienmitglieder über die Klinge springen zu lassen. Oder, wie es Sohn Nick in der Doku formuliert: «Ich hatte keinen Vater.»