Seed Cycling: Kann die Methode die Hormone ins Gleichgewicht bringen?

Wie effektiv ist Seed Cycling wirklich?

Obwohl die Methode in der Naturheilkunde und in sozialen Medien sehr populär ist, ist wissenschaftlich noch nicht gesichert, wie effektiv sie wirklich ist. Dass die verwendeten Samen gesundheitsfördernd sind, steht ausser Frage: Sie liefern Ballaststoffe, Mangan, Magnesium, Kupfer und wichtige Vitamine. Insbesondere die Lignane in Leinsamen wurden bereits in Studien untersucht: Es gibt Hinweise darauf, dass sie den Menstruationszyklus positiv beeinflussen können, indem sie die Zykluslänge stabilisieren und Brustschmerzen reduzieren.