«Sehr gesprächige, süsse Kinder»: Meghan plaudert über Archie und Lili

Auch am ersten Tag der Nigeria–Reise des Herzogs und der Herzogin von Sussex sprach Meghan beim Besuch einer Schule in Abuja über ihre Kinder. Während sie mit einer Gruppe von Schülern plauderte, erzählte sie von einem Gespräch, das sie kürzlich mit ihrer Tochter Lilibet hatte. «Unsere Tochter Lili ist viel, viel kleiner als ihr. Sie wird bald drei Jahre alt. Und vor ein paar Wochen sah sie mich an und sah ihr Spiegelbild in meinen Augen. Und sie sagte: ‹Mama, ich sehe mich in dir›», erzählte Meghan der Schulklasse.