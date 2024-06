«Sehr hart getroffen»: Henry Maske trauert um seinen einstigen Trainer

Auch Box–Profi Marco Huck würdigt Manfred Wolke

Mit Wolke an seiner Seite feierte Maske grosse Box–Erfolge. So gewann er 1988 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen und ein Jahr später den WM–Titel. Der Trainer selbst war ebenfalls ein erfolgreicher Boxer und wurde 1968 in Mexiko–Stadt Olympiasieger im Weltergewicht. Nach seiner Amateurkarriere wurde der gelernte Lok–Schlosser Trainer beim ASK Vorwärts Frankfurt, wo er viele bekannte Boxer ausbildete. Darunter etwa Axel Schulz (55) und der noch aktive Marco Huck (39). Letzter betonte im «Bild»–Interview: «Ich hatte das Privileg, einen Teil meiner Profi–Karriere mit ihm zu verbringen und kann mit Sicherheit sagen, dass er ein grossartiger Mensch war. Sein Vermächtnis wird in der deutschen Boxgeschichte weiterleben.»