«Sehr lustig»: Michael Bully Herbig schwärmt von Tom Kaulitz

Michael Bully Herbig (54) zeigt sich begeistert von seiner Kandidaten–Auswahl für das Halloween–Special von «LOL: Last One Laughing». Unter anderem werden Bill und Tom Kaulitz (34) versuchen, in seiner Show möglichst lange nicht zu lachen. «Ich verrate euch was: So habt ihr die beiden noch nie gesehen», kündigt Herbig auf seinem Instagram–Account verheissungsvoll an.