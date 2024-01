«Sei ein Mensch»: Bewegende Rede von Marcel Reif im Bundestag

Marcel Reif (74) hat am 31. Januar neben der Holocaust–Überlebenden Eva Szepesi (91) bei einer Gedenkveranstaltung im Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus gesprochen. Der Sportkommentator und –journalist wurde 1949 als Sohn eines polnischen Juden geboren und erinnerte sich in seiner Rede nicht nur an seinen Vater. Er ging unter anderem auch auf die Geschehnisse der letzten Monate in Deutschland ein, nachdem die Terrormiliz Hamas Israel angegriffen hatte.