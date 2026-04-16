«Sein härtester Fall»: Richter Ulrich Wetzel erstmals in der Primetime

Den Weg in die Primetime hatte Wetzels TV–Kollegin Richterin Barbara Salesch (75) geebnet, die ebenfalls 2022 mit ihrer gleichnamigen Gerichtsshow zurückgekehrt war. Ihr 90–minütiges Special «Der grösste Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein» erreichte im vergangenen Juni 2,15 Millionen Zuschauer. «Das ist schon eine ganz andere Hausnummer», schwärmte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news von der Möglichkeit. Man könne durch die Spielfilmlänge viel mehr zeigen: «Wir sind so nah dran, wie es näher nicht geht.»