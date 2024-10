Sein letzter Film? Clint Eastwood verpasst Premiere von «Juror #2»

In Los Angeles hat am Sonntag (27. Oktober) «Juror #2» Weltpremiere gefeiert. Zur Gala–Premiere im legendären TCL Chinese Theatre in Hollywood erschienen die Hauptdarsteller Toni Collette (51) und Nicholas Hoult (34). Nicht anwesend war hingegen der mittlerweile 94–jährige Regisseur Clint Eastwood. Die Hollywood–Legende verpasste somit die Premiere seines möglicherweise letzten Films, wie unter anderem das US–Branchenmagazin «Variety» berichtet.