Seine Ehefrau gratuliert herzlich: Mark Wahlberg wird 53 Jahre alt

Religiöse Verbindung

Der Filmstar und das Model lernten sich 2001 in New York kennen, während der Schauspieler an einem Pressetermin teilnahm, wie er 2010 dem amerikanischen «People»–Magazin erzählt hat. Das Paar habe sein erstes Date während eines Gottesdienstes in Manhattan gehabt. «Ich wusste kurz danach, dass sie die Richtige war, aber ich musste noch sicherstellen, dass ich der Mann sein konnte, der ich für sie sein wollte», sagte er damals. Erst 2009 heiratete das Paar, nachdem sie bereits Eltern von Ella (20), Michael (18) und Brendan (15) waren. Nach der Hochzeit kam Tochter Grace (14) 2010 zur Welt.