«Seine Königliche Hoheit»: Prinz Harrys Titel wurde entfernt

Neben dem weltberühmten Hochzeitskleid von Harrys verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), aus dem Jahr 1981 stand ein Schild mit der Aufschrift «Verliehen von HRH the Duke of Cambridge und HRH the Duke of Sussex». Nachdem Fans den «administrativen Fehler» bemerkten, wurde er nur wenige Tage später korrigiert und durch «Verliehen von HRH the Duke of Cambridge und the Duke of Sussex» ersetzt.