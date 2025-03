Seine Schwester steht im Zentrum: Neue Mozart-Serie kommt ins TV

Die Dreharbeiten für die Serie, bei der Clara Zoë My–Linh von Arnim Regie führt, finden noch bis zum 11. Juni in Litauen und Lettland statt. Auch zum Inhalt der Serie gibt es bereits erste Details: Demnach steht in «Mozart/Mozart» Maria Anna Mozart im Schatten ihres Bruders Amadeus, obwohl sie ebenso wie ihr Bruder ein musikalisches Ausnahmetalent ist. «Als Amadeus jedoch abstürzt und nicht mehr auftreten kann, steht plötzlich die finanzielle Zukunft der ‹Firma Mozart› auf dem Spiel – und mit ihr Maria Annas persönliche Freiheit.» Sie schlüpft notgedrungen in die Rolle ihres Bruders. «Schon bald findet sie sich in einem Netz aus royalen Intrigen wieder, in deren Mittelpunkt ausgerechnet der Mann steht, der sich Hals über Kopf in sie verliebt: Antonio Salieri.»