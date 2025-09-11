Seis am Schlern: Wo Kunst auf Natur trifft

Hotel als Kunstraum

In diese Atmosphäre reiht sich zudem das Hotel Sensoria Dolomites ein. Hier wird Kunst nicht ausgestellt, sondern gelebt. Im Rahmen der Sensoria Art Edition 01 Days begegnet man vom 19. bis 23. Oktober Arbeiten der Südtiroler Künstler Aron Demetz und Peter Senoner – mal im Spa, mal im Kaminzimmer. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf dem Erleben: Ein Atelierbesuch bei Demetz oder Zeichenstunden mit Senoner ermöglichen Einblicke in künstlerische Prozesse. Dazu kommt ein stimmungsvoller Abend, an denen Kunst und Kulinarik aufeinandertreffen.