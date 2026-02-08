Seit 2024 auch mit Männern: So erfolgreich sind die «GNTM»-Kandidaten

Pierre Lang

Pierre lang geht seinem Modeltraum ebenfalls erfolgreich nach. «Manchmal kann ich selbst kaum glauben, was in diesem Jahr passiert ist», schrieb der «GNTM»–Zweitplatzierte von 2025 Ende vergangenen Jahres bei Instagram. «Erst dieses Jahr habe ich mit dem Modeln begonnen. Ich hatte nicht einmal Social Media. Und ich habe noch in der Bank gearbeitet – fast fünf Jahre lang. Einen Job, den ich mir heute kaum noch vorstellen kann.» Das muss er auch gar nicht, Lang lief bereits auf der Fashion Week in Berlin, Paris und zuletzt in Mailand für Dolce & Gabbana. Zudem shootete er für «Grazia Japan» oder «L'Officiel Austria». «Er macht alles richtig», sagte Designer Kilian Kerner in einem Interview. «Er hat zugehört und das ist wichtig.» Der Wiener sei «das beste Beispiel dafür, wie man es nach ‹GNTM› machen muss: Hart arbeiten, investieren, die perfekte Modelagentur für sich finden und Geduld haben».