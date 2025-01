Seit 2024 geschieden: Kevin Costners Ex-Frau ist wieder verlobt

Demnach berichtete eine dem Paar nahestehende Quelle, dass Connor am 26. Januar bei einem Dinner am Strand von Santa Barbara auf die Knie gegangen sein soll. Das Umfeld des Paares soll von dem Antrag nicht überrascht gewesen sein. So sollen die beiden etwa die Weihnachtszeit gemeinsam in New York verbracht haben und beide seien «überglücklich und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft». Das Paar wurde erstmals im Juli 2023 gemeinsam im Romantik–Urlaub gesichtet. Laut «People» bestätigten Quellen im Januar 2024 die Beziehung, die aus einer Freundschaft heraus entstanden sein soll.