Seit 60 Jahren auf der Bühne: Scorpions bekommen eigene Briefmarken

Das nach aktuellen Angaben in diesem Jahr einzige anstehende Deutschlandkonzert der Gruppe soll am 5. Juli in der Scorpions–Heimat Hannover steigen. Auf dem Konzert soll eine Sonderpostfiliale eingerichtet werden, in der es den Erstverwendungs– und einen Sonderstempel zum Konzert geben wird. Zudem sind die Briefmarken telefonisch erhältlich.