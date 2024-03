Seit Bauch-OP: Bei Kate und William geht es drunter und drüber

Das PR–Desaster war endgültig perfekt, und das sonst so beliebte Vorzeigepaar Kate und William scheint viele Sympathien zu verspielen. Erst vor allem in US–amerikanischen Medien, dann auch in britischen Medien wurde die Kritik an der Kommunikationspolitik der Royals immer lauter. Wieso wird nicht gesagt, was genau mit Kate los ist, wann sie genau wieder Termine wahrnehmen kann und was hinter Williams Absage bei der Gedenkfeier steckte? Das Kronprinzenpaar riskiert, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Weltweit wird die Geheimnistuerei um die Abwesenheit von Kate zur Lachnummer. Der niederländische König Willem–Alexander (56) scherzte vor Schulkindern, dass er ein Familienfoto «nicht mit Photoshop bearbeitet» habe. Und Reality–Star Kim Kardashian (43) begab sich in einem Instagram–Posting auf den Weg, um «Kate zu finden».