Seit drei Jahren Brustkrebs: So geht es der Frau von Olaf Malolepski

«Sie ist in guter ärztlicher Behandlung. Sie macht das weltklasse», gibt sich der Sänger erleichtert. «Sie kann damit auch 100 Jahre werden.» Der gebürtige Magdeburger selbst sei kerngesund. Wenn er morgens aufstehe, müsse sich Malolepski zwar «erst mal fünf Minuten recken und strecken, dann bin ich wieder fit». Was jung halte, sei «viel Lebensfreude zu haben, auch wenn es mal zwickt und zwackt. Man muss positiv in den Tag starten».