Seit sieben Jahren Single: John Friedmann sucht «die Frau fürs Leben»

John Friedmann (53) hat im Interview mit dem Magazin «Bunte» offenbart, dass er nach sieben Jahren Single–Dasein auf der Suche nach der richtigen Frau an seiner Seite ist. Der nach Mallorca ausgewanderte Schauspieler und Comedian, der vor allem mit dem Comedyduo «Erkan und Stefan» Erfolge feierte, sei lange gerne Single gewesen, «lieber als in einer Zwangssituation», aber er wolle nicht länger «allein reisen, essen, am Strand liegen».