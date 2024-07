Seitenhieb? Ben Affleck kaufte neue Villa an J.Los 55. Geburtstag

Jennifer Lopez hat sich von dem Immobiliendrama jedoch nicht die Laune verderben lassen. Ihren 55. Geburtstag feierte die Sängerin glamourös und ausgefallen in den Hamptons, unter anderem gab es eine Pre–Birthday–Party mit «Bridgerton»–Motto, wie auf ihrem Instagram–Account in einem Video zu sehen ist. Später veröffentlichte Lopez zudem einen Beitrag, in dem sie sich für die zahlreichen Glückwünsche bedankte. Zu zwei Fotos, die sie in einem mintgrünen Seiden–Pyjama samt «Happy–Birthday»–Krone und vor einer mit Blüten geschmückten Torte zeigen, richtete sie emotionale Worte an ihre vielen Fans. Affleck war bei den Feierlichkeiten nicht anwesend.