Selbstgemachte Sommersprossen? So gelingen die Fake-Freckles

Dann ein wenig von dem flüssigen Selbstbräuner in einen flachen und kleinen Behälter geben. Die Borsten der Zahnbürste dann in den Selbstbräuner eintunken und abstreifen. Anschliessend die Textur auf das Gesicht tupfen, am besten mittig auf der Nase beginnen und dann mit leichtem Druck nach aussen über die obere Wangenpartie auftragen. Damit das Ergebnis möglichst natürlich wird, auch ein paar Pünktchen auf die Stirn und Schläfen setzen.