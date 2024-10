Selena Gomez: Erst Briefwahl, dann roter Teppich

Die US–Wahlen finden am 5. November statt, eine vorzeitige Stimmabgabe ist jedoch möglich. Davon machte nun Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (32) Gebrauch. In einer Instagram Story zeigte sie sich am Montag in einer funkelnden Robe in Rot, die sie für die Premiere der Sitcom «Wizards Beyond Waverly Place» («Die neuen Zauberer vom Waverly Place») in Los Angeles gewählt hatte.