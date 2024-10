Selena Gomez: Glamouröser Auftritt in schwarzem Ensemble

Selena Gomez (32) hat sich am Montag (21. Oktober) auf der Premiere ihres neuesten Filmprojekts «Emilia Pérez» in Los Angeles in einem düsteren Look präsentiert. Die Sängerin und Schauspielerin posierte in einem schwarzen Off–Shoulder–Kleid für die Kameras. Während der enge Schnitt ihre Kurven betonte, sorgte eine kurze Schleppe für einen Hauch Dramatik. Lange Lederhandschuhe in Schwarz und Pumps derselben Farbe vervollständigten die glamouröse Kombination. Die Haare trug Gomez in einem Dutt, um den Blick auf den eleganten Ausschnitt des Kleides zu lenken.