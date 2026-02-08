Selena Gomez glänzt im Komplett-Leder-Look

Die eigentliche Hauptperson des Abends, Geburtstagskind Brooks Nader, zog laut «Daily Mail» in einem ganz anderen Stil die Aufmerksamkeit auf sich. Das «Sports Illustrated»–Model wählte ein tief ausgeschnittenes weisses Spitzenkorsett, das sie mit einem halbtransparenten Midirock kombinierte. Schwarze High Heels, ein funkelnder Choker und passende Ohrringe komplettierten ihren Look. Auch weitere prominente Gäste liessen sich den Abend nicht entgehen: So zeigen Fotos des Abends unter anderem Model Winnie Harlow (31) oder Schauspielerin Ashley Benson (36).