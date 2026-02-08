Selena Gomez glänzt im Komplett-Leder-Look

Selena Gomez (33) weiss, wie man einen Auftritt hinlegt. Am vergangenen Samstagabend erschien die Schauspielerin und «Rare Beauty»–Gründerin zur Geburtstagsfeier von Model Brooks Nader (29) in West Hollywood – und sorgte mit ihrem Outfit für ordentlich Aufsehen.
Roter Farbakzent
Gomez setzte auf einen coolen All–Black–Look, bei dem Leder die absolute Hauptrolle spielte. Eine Lederjacke mit markant hochgeschlagenem Kragen und einem breiten Taillengürtel bildete das Herzstück des Outfits. Dazu kombinierte die «Only Murders in the Building»–Darstellerin eine knöchellange Hose mit seitlichen Schlitzen sowie spitze Pumps. Eine übergrosse Leder–Tote–Bag mit geschwungenen Henkeln rundete den Kopf–bis–Fuss–Look ab.
Ihre brünetten Haare trug sie zu einem tiefen Dutt mit Seitenscheitel. Eine schwarze Sonnenbrille mit kleinen ovalen Gläsern verliehen dem Look zusätzlich eine lässige Note. Einziger Farbakzent: ein knallroter Nagellack, der einen Kontrast zum ansonsten monochromen Ensemble setzte. Goldohrringe rundeten den Look ab.
Die eigentliche Hauptperson des Abends, Geburtstagskind Brooks Nader, zog laut «Daily Mail» in einem ganz anderen Stil die Aufmerksamkeit auf sich. Das «Sports Illustrated»–Model wählte ein tief ausgeschnittenes weisses Spitzenkorsett, das sie mit einem halbtransparenten Midirock kombinierte. Schwarze High Heels, ein funkelnder Choker und passende Ohrringe komplettierten ihren Look. Auch weitere prominente Gäste liessen sich den Abend nicht entgehen: So zeigen Fotos des Abends unter anderem Model Winnie Harlow (31) oder Schauspielerin Ashley Benson (36).