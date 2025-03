Selena Gomez hätte fast ihre eigene Verlobung ruiniert

Gemeinsames Album gibt Einblick in die Beziehung

Nachdem die «Only Murders In The Building»–Darstellerin im Dezember 2023 ihre Beziehung zu Blanco öffentlich gemacht hatte, folgte rund ein Jahr später die Verlobung. Das gemeinsame Album, das am 21. März erscheint, soll die Liebesgeschichte des Paares feiern und den Fans «einen einzigartigen Einblick in ihre Beziehung geben», heisst es in einer Ankündigung. Das Album beschreibe ihre gesamte Geschichte – «bevor sie sich trafen, wie sie sich verliebten und was die Zukunft bringt».