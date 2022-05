Selena Gomez moderiert «Saturday Night Live»

Schauspieler Benedict Cumberbatch (45) wird die nächste Folge am 7. Mai mit Rockband Arcade Fire als musikalischem Gast moderieren. Die 47. Staffel der erfolgreichen TV-Show, die auf NBC ausgestrahlt wird, endet am 21. Mai. Wer in der letzten Folge die Moderation übernehmen wird, steht noch nicht fest.