Selena Gomez schlüpft in die Rolle von US-Sängerin Linda Ronstadt

Grosse Ehre für Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (31). Wie das Society–Magazin «Variety» berichtet, ist die 31–Jährige für die Hauptrolle in einem Biopic über die US–amerikanisch Sängerin Linda Ronstadt (77) vorgesehen. Gomez, Star der US–Comedy–Krimi–Serie «Only Murders in the Building» (seit 2021), hatte am Dienstag in ihrer Instagram–Story ein Bild von Ronstadts Memoiren «Simple Dreams» von 2013 gepostet. Und auch Ronstadts Fans freuen sich auf deren Instagram– Profil schon über Gomez' Besetzung für die Rolle ihres Stars.