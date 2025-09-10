Selena Gomez: So sehr treffen sie Kommentare zu ihrem Gewicht

«Möchte lieber gesund sein»

Ihre Gewichtsschwankungen werden unter anderem von den Medikamenten, die sie gegen die chronische Autoimmunerkrankung Lupus nimmt, verursacht. «Ich möchte lieber gesund sein und auf mich aufpassen», erklärt sie im Frühjahr im «On Purpose with Jay Shetty»–Podcast. «Ich bin kein Model und werde es auch nie sein», sagte Gomez. Sie erklärte, die ständigen Kommentare über ihren Körper hätten sie «ein bisschen verbittert». Sie sei traurig, dass ihr Gewicht so oft thematisiert werde.