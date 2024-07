Selena Gomez: Süsse Liebeserklärung an ihren Partner Benny Blanco

Die Fotos zeigen das Paar in intimen Momenten, in denen sie entweder eng aneinander gekuschelt oder in liebevollen Posen abgelichtet wurden. Bereits am Montag hatte Gomez anlässlich ihres Geburtstags am 22. Juli einen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem deutlich wird, wie glücklich die Sängerin derzeit in ihrer neuen Beziehung zu sein scheint. Unter anderem postete sie zwei Selfies, auf denen sie eine Kette mit dem Buchstaben B als Anhänger trägt.