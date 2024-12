Selena Gomez und Benny Blanco sind verlobt

Selena Gomez feiert grosse Erfolge in Film und TV

Selena Gomez, die zwischen 2010 und 2018 in einer On/Off–Beziehung mit Justin Bieber (30) war, hatte dieses Jahr nicht nur in ihrem Privatleben einiges zu feiern. Erst diese Woche erhielt sie zwei Golden–Globe–Nominierungen, für den neuen Film «Emilia Pérez» und ihre Performance in der TV–Serie «Only Murders in the Building».