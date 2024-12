Selena Gomez und Benny Blanco teilen Knutschfoto nach den Feiertagen

Sie kennen sich seit Jahren

2015 wurden Selena Gomez und Benny Blanco erstmals in Verbindung gebracht – allerdings nur beruflich: Der heute 36–Jährige war für «Same Old Love» und «Kill Em With Kindness», zwei Songs auf Gomez‹ zweitem Soloalbum «Revival», verantwortlich. Vier Jahre später veröffentlichte Blanco seinen Hit «I Can›t Get Enough» mit Tainy (35), J Balvin (39) und seiner heutigen Verlobten. 2023 tat sich das Duo beruflich erneut zusammen: Gomez' Song «Single Soon» wurde von Blanco mitproduziert.