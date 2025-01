Selena Gomez wünscht «frohes neues Jahr» mit süssen Bildern mit Benny

«Ich liebe dich mehr», kommentiert daraufhin Blanco und bezieht sich damit auf das erste Bild der Reihe. Auch viele andere User reagieren in der Kommentarspalte auf Gomez' Neujahrsgrüsse. «Frohes neues Jahr. Ich liebe dich und danke dir, dass du eine Inspiration für uns alle bist», schreibt etwa ein Fan, während ein weiterer ebenfalls liebevolle Worte in den Kommentaren hinterlässt: «Ich hoffe, dass dein Jahr 2025 so schön wird wie du selbst.»