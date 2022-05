Selenskyj: «Nächstes Jahr wird die Ukraine den ESC ausrichten»

Das ESC-Finale am Samstagabend in Turin stand unter dem Motto «The Sound of Beauty». Der diesjährige deutsche Kandidat Malik Harris (24) landete auf dem letzten Platz. Mit mehr als 460 zusätzlichen Publikumspunkten siegte Kalush Orchestra am Ende vor Grossbritannien mit Sänger Sam Ryder (32) und Spaniens Chanel (31).