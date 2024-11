Selfie mit Pierce Brosnan: Markus Söder besucht «Cliffhanger 2»-Set

Film wird in Bayern und Österreich gedreht

Brosnan hatte bereits vor einigen Tagen über den Drehstart auf Instagram berichtet: «Cliffhanger ... drehen wir jetzt in München und Österreich. Habe den Originalfilm mit dem tollen Sylvester Stallone geliebt.» Er habe den Film damals mit seinem Sohn Sean nach der Schule in Malibu gesehen. «Als wir noch ein lokales Kino hatten!» Und nun arbeite er «viele Jahre später» an der Fortsetzung des Actionfilms. Er drehe mit den «nettesten, schönsten und talentiertesten Schauspielern». Darunter befindet sich auch Lily James (35), die auf Instagram ebenfalls schon einige Bilder vom Dreh veröffentlichte, die sie in luftigen Höhen zeigen.