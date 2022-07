«Selling Sunset»-Star Heather Rae El Moussa ist schwanger

Heather Rae El Moussa, ehemals Heather Rae Young, und Tarek El Moussa sind seit 2019 liiert. Im Oktober 2021 heiratete das Paar in Montecito, Kalifornien. Tarek, der durch die Make-Over-Show «Flip or Flop» bekannt wurde, war von 2009 bis 2018 mit Christina Hall (39) verheiratet, die beiden haben die gemeinsamen Kinder Taylor (11) und Brayden (6). Heather Rae El Moussa ist seit 2019 in der erfolgreichen Netflix-Maklerserie «Selling Sunset» zu sehen, in der sie und ihre Kolleginnen in ihrem Alltag als Immobilienmaklerinnen der Oppenheim Group in den Hollywood Hills und am Sunset Strip begleitet werden.