Selma Blair besucht Fashionshow in Paris mit Sohn Arthur

Sohn Arthur stammt aus Selma Blairs Beziehung mit Modedesigner Jason Bleick, mit dem die Schauspielerin von 2010 bis 2012 liiert war. Auf Instagram teilte Blair am Tag vor der Chloé–Show einen süssen Tribut an ihren Sohn: «Ich liebe dich, mein lieber Junge. (...) Dein erstes Mal in Paris sollte immer mit jemandem zusammen sein, der dich am meisten liebt. Also sind wir zusammen hier. Ich bin so dankbar. Ich könnte nicht glücklicher sein», schrieb Blair zu einem Selfie mit Arthur.