Seltene Erlaubnis: Darf Tom Cruise in der Westminster Abbey drehen?

Cruise strebe immer nach dem «Grössten und dem Besten», zitiert das Blatt einen Insider. «Als er also für den neuen Mission-Film in einer Kirche drehen wollte, sollte es die Westminster Abbey sein.» Fast jede derartige Anfrage werde abgelehnt, so die anonyme Quelle weiter, daher sei die Zusage «eine unglaubliche Ehre für Tom und das Produktionsteam».