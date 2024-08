Seltene Fotos: Chris Pratt gratuliert Sohn Jack zum Geburtstag

Chris Pratts viertes Kind ist unterwegs

Jack stammt aus Chris Pratts Beziehung mit Anna Faris (47). Der «Guardians of the Galaxy»–Darsteller war von 2009 bis 2018 mit seiner Schauspielkollegin verheiratet. Inzwischen hat er mit Katherine Schwarzenegger (34) längst eine neue Partnerin an seiner Seite. Die beiden gaben sich 2019 das Jawort und haben bereits zwei gemeinsame Töchter: 2020 kam Lyla zur Welt, 2022 folgte Eloise.