Seltene intime Einblicke: Jennifer Aniston teilt Foto mit ihrem Freund

Der Ausgleich, den sie gesucht hat

Was die Beziehung offenbar trägt, beschrieb eine Quelle gegenüber dem US–Magazin «People». Curtis sei entspannt, fokussiert und bringe eine ruhige Energie mit – genau das, was Aniston brauche. «Jen kann sehr zielorientiert sein und nimmt viel auf sich. Er ist sehr ausgeglichen und geerdet. Kein gestresster Typ mit hoher Intensität – und dieses Gleichgewicht funktioniert gut für sie», so die Quelle. Und weiter: «Keine Dramen, keine emotionalen Spielchen. In vielerlei Hinsicht ist es die reifste Beziehung, die sie je hatte.»